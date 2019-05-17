У бывших кураторов Центробанка из ФСБ изъяли более 12 млрд рублей

У бывших начальников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ в ходе обысков были изъяты наличные и драгоценности на 12 млрд рублей.

Речь идет о задержанном в конце апреля экс-полковнике ФСБ Кирилле Черкалине. Накануне Московский окружной военный суд отказал ему в освобождении из-под стражи.



По данным источников «Коммерсанта», в изъятую сумму вошли активы и двух других бывших сотрудников управления «К» — Дмитрия Фролова, ранее возглавлявшего банковский отдел, а также его подчиненного Андрея Васильева.

Источники газеты утверждают, что примерно такая же сумма может находиться на счетах подставных лиц компаний, которые использовали обвиняемые.

По предварительной информации, деньги они могли получить благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.



Ранее у полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве, Генпрокуратура через суд конфисковала активы на 9 млрд рублей. Позднее у него обнаружили новые активы на полмиллиарда рублей.

