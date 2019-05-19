В Нижнекамском районе от укусов змеи пострадала 10-летняя девочка

В Нижнекамском районе 10-летнюю девочку в ногу укусила змея, сообщает телеканал «Татарстан 24».

Аделина вместе с младшей сестрой отправились на местный родник, но дойти до места они не смогли. Гадюка укусила одну из девочек в ногу. Татарстанцы сталкиваются со змеями не только во время прогулок, но и на своих дачных участках. Именно там гадюка укусила 77-летнюю пенсионерку, когда женщина убирала мусор на участке.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые из Музея естественной истории в Берлине обнаружили новый вид ядовитых змей. Он получил название Atractaspis branchi.

Вид можно считать опасным, поскольку эти змеи могут кусать боком и даже с закрытым ртом. Это не позволяет схватить ее обычным хватом за голову.

Шпильковые змеи, к которым относится и новый вид, не считаются достаточно ядовитыми, чтобы убить человека, но их яд может стать причиной серьезного некроза тканей.

