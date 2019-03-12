Германские ученые открыли новый вид ядовитых змей

Фото: © Mark-Oliver Roedel

Ученые из Музея естественной истории в Берлине обнаружили новый вид ядовитых змей. Он получил название Atractaspis branchi.

Вид можно считать опасным, поскольку эти змеи могут кусать боком и даже с закрытым ртом. Это не позволяет схватить ее обычным хватом за голову.

Шпильковые змеи, к которым относится и новый вид, не считаются достаточно ядовитыми, чтобы убить человека, но их яд может стать причиной серьезного некроза тканей, пишет naked-science.ru.

Отмечается, что группа Марка-Оливера Рёделя нашла трех змей нового вида в Северо-Западной Либерии и на юго-востоке Гвинейской Республики.