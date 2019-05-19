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Эксперт назвал сроки, когда в России заработает «умная» система вывоза отходов

10:39, 19.05.2019
Эксперт назвал сроки, когда в России заработает «умная» система вывоза отходов
Фото: pixabay.com

«Умная» система вывоза отходов может заработать в 50% городов РФ приблизительно через 10 лет, сообщает «РИА Новости».

Об этом рассказал глава компании-разработчика системы Wasteout Родион Клюев. Эта система — набор «умных» датчиков для контейнеров, онлайн-платформа планирования и контроля, а также мобильное приложение для водителей. Подобная технология позволит увеличить выручку мусоровывозящим компаниям за 1 контейнер в среднем на 35 тысяч рублей в год. Решение уже используется в 15 городах России и Белоруссии.

Напомним, ранее сообщалось, что компании, которые занимаются вывозом мусора, намерены вложить около 500 млн рублей в инфраструктуру вывоза твердых коммунальных отходов в Саратовской области до конца года.

ТехнологииITОбществоИнфраструктура
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