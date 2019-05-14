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В Саратовской области более 500 млн рублей направят на инфраструктуру вывоза ТКО

15:07, 14.05.2019
В Саратовской области более 500 млн рублей направят на инфраструктуру вывоза ТКО
Фото: Олег Тихонов

Компании, которые занимаются вывозом мусора, намерены вложить около 500 млн рублей в инфраструктуру вывоза твердых коммунальных отходов в Саратовской области до конца года, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал директор регионального оператора области — филиала АО «Управление отходами» Михаил Андреев. Он отметил, что до конца года планируется существенно обновить инфраструктуру вывоза ТКО в регионе. Это собираются сделать за счет подрядчиков — мусоровывозящих компаний. Например, на эти деньги будут закуплены более 20 единиц специальной техники.

Напомним, ранее правительство России рекомендовало губернаторам регионов пересмотреть территориальные схемы обращения с мусором. Такое поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом пересмотреть их регионы должны уже до начала 2020 года, чтобы активнее вводить раздельный сбор отходов.

ЭкономикаОбществоИнфраструктура
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