В Японии скончался мужчина из старейшей супружеской пары в мире

В Японии скончался Масао Мацумото, ему было 108 лет. Вместе со своей супругой Мияко он составлял самую старую пару в мире, сообщает Guinnessworldrecords.

Причина смерти японца — сердечная недостаточность. Совокупный возраст Масао (1910 год рождения) и Мияко (1917) составлял почти 210 лет, в прошлом году он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Пара поженилась еще в 1937 году. На момент смерти Масао супруги были в браке 91 год и 201 день. У четы Мацумото пять дочерей, 13 внуков, 25 правнуков.