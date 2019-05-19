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В Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и до +12

05:36, 19.05.2019
В Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и до +12
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 19 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, ночью временами дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.

Минимальные температуры воздуха ночью составят 0..+5°С, на почве местами заморозки до -2˚. Днем столбик термометра поднимется до +7..+12°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ветер в регионе будет северо-западный умеренный до сильного.

Напомним, ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.

Общество Татарстан
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