В Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и до +12

В воскресенье, 19 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, ночью временами дождь, в отдельных районах с мокрым снегом.

Минимальные температуры воздуха ночью составят 0..+5°С, на почве местами заморозки до -2˚. Днем столбик термометра поднимется до +7..+12°С, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ветер в регионе будет северо-западный умеренный до сильного.

Напомним, ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за заморозков.