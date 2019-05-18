Эксперты назвали топ-10 самых популярных автомобилей с механической коробкой передач в России

По итогам первого квартала 2019 года на первом месте среди самых популярных автомобилей с механической коробкой передач в России — LADA Granta, сообщается в исследовании аналитического агентства "Автостат".

Продажи этой марки выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте расположилась LADA Vesta (увеличение продаж на 15%), следом за ней LADA Largus (продажи выросли на 2% по сравнению с январем — мартом 2018 года).

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года в России было продано 152 тыс. новых легковых машин с механической коробкой передач. Это на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

