В России упали продажи автомобилей с механической коробкой передач

По итогам первого квартала 2019 года в России было продано 152 тыс. новых легковых машин с механической коробкой передач. Это на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате, по данным «Автостата», рыночная доля автомобилей с МКП за год сократилась с 45,2% до 41,3%.



Самой продаваемой маркой автомобилей с «механикой» стала Lada — за три месяца было реализовано 74,4 тыс. машин. Далее по популярности идут Renault (20,6 тыс.), Hyundai (9,3 тыс.), Kia (8,7 тыс.) и Skoda (6 тыс. шт.).

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года 59% новых автомобилей в России были куплены с автоматической коробкой передач.