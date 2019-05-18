Mitsubishi Motors заявила о смене гендиректора

Компания Mitsubishi Motors сообщила, что Осаму Масуко покинет пост гендиректора. Информация размещена на официальном портале автопроизводителя.

Осаму Масуко сменит Такао Като, который на данный момент руководит подразделением компании в Индонезии. Назначения вступят в силу 21 июня. 70-летний Масуко сохранит должность председателя совета директоров автопроизводителя.

Напомним, ранее акционеры японского автоконцерна Nissan провели внеочередное собрание, на котором исключили из совета директоров Карлоса Гона. Бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi обвиняется в финансовых махинациях.

Вместе с Гоном из совета директоров исключен один из его ближайших сподвижников Грег Келли.