Акционеры Nissan исключили из совета директоров Карлоса Гона

Сегодня акционеры японского автоконцерна Nissan провели внеочередное собрание, на котором исключили из совета директоров Карлоса Гона. Бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi обвиняется в финансовых махинациях.

Вместе с Гоном из совета директоров исключен один из его ближайших сподвижников Грег Келли, передает ТАСС.

«Мы должны признать, что у нас были проблемы в управлении», — сказал генеральный директор Nissan Хирото Саикава по итогам встречи. По его словам, экс-глава альянса не получит никакой денежной компенсации в связи с увольнением.

Напомним, что в ноябре 2018 года Карлос Гон был арестован по подозрению в сокрытии доходов. Уже в декабре его арестовали повторно, инкриминируя топ-менеджеру уже финансовые махинации на сумму в 1,8 млрд иен.

Месяц назад бывший глава альянса был освобожден из-под стражи под залог в 1 млрд иен.