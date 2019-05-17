МИД РФ назвал ущербной линией санкции США против спецотряда «Терек»

Министерство иностранных дел России заявило, что РФ примет меры в ответ на санкции США против чеченского спецподразделения Росгвардии «Терек

«США продолжают попытки оказывать на Россию санкционное давление, полагая, что такими методами от российской стороны можно чего-то добиться», — говорится в сообщении МИД,

Там отметили, что введение антироссийских санкций вскоре после визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи свидетельствует о «глубоко ущербной и контрпродуктивной линии».

Напомним, ранее министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список пятерых россиян. Это Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов. Также ограничительные меры введены в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек».