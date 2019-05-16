США ввели санкции против пятерых граждан России и отряда «Терек»

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло в санкционный список пятерых россиян. Это Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов.

Также, согласно заявлению ведомства, что ограничительные меры введены в отношении специального отряда быстрого реагирования «Терек».

Санкции введены на основании акта Магнитского. Изначально в список попадали люди, которые считаются причастными к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, но затем меры стали распространяться против людей, которых подозревают в нарушении прав человека.



Ранее комитет по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США опубликовал черновик законопроекта о новых антироссийских санкциях.

Документ предполагает две группы санкций. Первые будут обязательно введены в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США в 2016 и 2018 году. Вторые будут введены, если Россия вмешается в будущие выборы в США.