Великобритания отменит бумажные миграционные карты

С понедельника, 20 мая, Великобритания отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев.

Изменения позволят сократить очереди в пунктах прибытия, а также дадут сотрудникам портов прибытия больше времени уделять взаимодействию с иностранцами, передает Independent со ссылкой на заявление главы пограничной службы Пола Линкольна.



Сейчас иностранцы, которые прибывают через аэропорты или через морские порты из-за пределов Европейской экономической зоны, заполняют миграционные карты сами. Ежегодно Великобритания выпускала 16 млн карт.

Ранее Великобритания выявила потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию.