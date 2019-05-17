Великобритания отменит бумажные миграционные карты
С понедельника, 20 мая, Великобритания отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев.
Изменения позволят сократить очереди в пунктах прибытия, а также дадут сотрудникам портов прибытия больше времени уделять взаимодействию с иностранцами, передает Independent со ссылкой на заявление главы пограничной службы Пола Линкольна.
Сейчас иностранцы, которые прибывают через аэропорты или через морские порты из-за пределов Европейской экономической зоны, заполняют миграционные карты сами. Ежегодно Великобритания выпускала 16 млн карт.
Ранее Великобритания выявила потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию.Общество
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