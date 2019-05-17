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Великобритания отменит бумажные миграционные карты

19:36, 17.05.2019
Великобритания отменит бумажные миграционные карты
Фото: pixabay.com

С понедельника, 20 мая, Великобритания отменит бумажные миграционные карты для всех иностранцев.

Изменения позволят сократить очереди в пунктах прибытия, а также дадут сотрудникам портов прибытия больше времени уделять взаимодействию с иностранцами, передает Independent со ссылкой на заявление главы пограничной службы Пола Линкольна.

Сейчас иностранцы, которые прибывают через аэропорты или через морские порты из-за пределов Европейской экономической зоны, заполняют миграционные карты сами. Ежегодно Великобритания выпускала 16 млн карт.

Ранее Великобритания выявила потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию.

Общество
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