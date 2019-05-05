Великобритания выявила потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

Британский хоум-офис, который отвечает за иммиграционный контроль в стране, обнаружил, что преступные группировки часто используют российские туристические визы для ввоза в Великобританию социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.

Злоумышленники оказывают вьетнамским гражданам услуги по организации нелегального въезда, Россию они используют в качестве промежуточного пункта. Чтобы отработать деньги, которые просят преступники, а это £34 тыс. (почти $45 тыс.), многие мигранты занимаются нелегальными работами, например работают на фермах по производству наркотиков, пишет РБК со ссылкой на The Sunday Times.

По данной схеме в Россию въехали около 43 тыс. вьетнамских мигрантов.

Напомним, приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада СССР.

За прошлый год число приехавших в Россию мигрантов снизилось до 124,9 тысячи. Цифра снизилась на 4% по сравнению с 2017 годом. При этом число выехавших из страны мигрантов в 2018 году увеличилось на 16,9%.