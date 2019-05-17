В Казани старинную мостовую, обнажившуюся с понижением уровня Волги, поставят на госохрану

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Помощник президента РТ Олеся Балтусова рассказала, что в аппарате президента республики на совещании спецкомиссии было решено поставить мощеную дорогу XIX века на государственную охрану как объект археологии, сообщает ИА «Татар-информ».

Скоро на подходе к дороге появятся информационные стенды. Там по-прежнему можно будет прогуливаться, но выемка камней будет строго запрещена. Кроме того, в скором времени институт археологии им. Халикова направит результаты исследований старинного тракта и заявку, чтобы его включили в перечень выявленных памятников, в комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Напомним, в Казани после падения уровня воды в Волге нашли старинную мостовую, пролегавшую по дну реки Казанки.

