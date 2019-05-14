В Казани после понижения уровня воды в Волге нашли старинную мостовую

Фото: соцсети

В Казани после падения уровня воды в Волге нашли старинную мостовую, пролегавшую по дну реки Казанки. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

На месте дороги горожане уже нашли несколько артефактов.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на казанского краеведа Леонида Абрамова, эта дорога была построена в XIX веке. Она соединяла старую пристань города Бакалду, располагавшуюся в Адмиралтейской слободе, и центр Казани. В 2010 году, как отметил Абрамов, река уже пересыхала в этом месте.

Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ сообщили, что снижение уровня Куйбышевского водохранилища стало следствием ежегодных сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовья Волги и сокращения притока воды в водохранилище. Предполагается, что к 9 июня возможно достичь отметки Куйбышевского водохранилища в 52 м.