Директор казанской гимназии №7 рассказала, почему ученик пришел на урок с оружием

Подросток, который пришел на урок в гимназию №7 с оружием, страдал от неразделенной любви и отсутствия родительского внимания, сообщает «Российская газета».

Об этом рассказала директор образовательного учреждения Любовь Кочнева. С ее слов, уже после задержания в разговоре с психологом молодой человек признался, что не хотел никого убивать. Директор гимназии №7 отмечает, что, по ее мнению, главная причина инцидента не в несчастной любви, а в ограниченном общении с родителями. Она рассказала, что мама подростка работает в Москве, а папа в банке и тоже очень сильно занят. Школьнику не с кем было поделиться своими переживаниями.

Директор пояснила, что именно она смогла уговорить подростка сдаться. «Я подошла к нему, обняла, и он разрыдался», — продолжает Кочнева.

Напомним, накануне в гимназию №7 школьник пришел на урок с ножом и пневматическим пистолетом, он удерживал в одном из кабинетов своих одноклассников.