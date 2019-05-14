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Происшествия

Директор казанской гимназии №7 рассказала, почему ученик пришел на урок с оружием

09:44, 14.05.2019 2
Директор казанской гимназии №7 рассказала, почему ученик пришел на урок с оружием
Фото: realnoevremya.ru/ Ирина Плотникова

Подросток, который пришел на урок в гимназию №7 с оружием, страдал от неразделенной любви и отсутствия родительского внимания, сообщает «Российская газета».

Об этом рассказала директор образовательного учреждения Любовь Кочнева. С ее слов, уже после задержания в разговоре с психологом молодой человек признался, что не хотел никого убивать. Директор гимназии №7 отмечает, что, по ее мнению, главная причина инцидента не в несчастной любви, а в ограниченном общении с родителями. Она рассказала, что мама подростка работает в Москве, а папа в банке и тоже очень сильно занят. Школьнику не с кем было поделиться своими переживаниями.

Директор пояснила, что именно она смогла уговорить подростка сдаться. «Я подошла к нему, обняла, и он разрыдался», — продолжает Кочнева.

Напомним, накануне в гимназию №7 школьник пришел на урок с ножом и пневматическим пистолетом, он удерживал в одном из кабинетов своих одноклассников.

Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:51
    А кто внушил 17-летнему молодому мужчине, что он "подросток", что он "ребенок"?

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    Анонимно 10:08
    Пока у человека нет сексуального опыта он подросток и только приобретя этот опыт он станет мужчиной и на многие вещи будет смотреть совсем по другому.Поэтому отпустите человека на каникулы.Он не преступник.
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