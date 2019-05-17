Новости общества

13:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мухаметшин заметил, что Татарстану не хватает спортивной газеты

11:51, 17.05.2019
Мухаметшин заметил, что Татарстану не хватает спортивной газеты
Фото: er.ru

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил с предложением создать в республике издание, посвященное спорту, сообщает ИА «Татар-информ».

Такое заявление он сделал сегодня на встрече с руководителями СМИ, приуроченной ко дню печати РТ. «У нас нет специализированного издания о спорте. Казань признана спортивной столицей России. Давайте подумаем об этом», — заметил Мухаметшин.

Он добавил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом республики Рустамом Миннихановым. «Мне кажется, можно было бы набрать специалистов, чтобы освещать «его величество спорт» в Татарстане», — считает Мухаметшин.

ОбществоТехнологииМедиаВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров