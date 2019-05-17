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В Москве началась церемония прощания с Доренко

11:18, 17.05.2019
В Москве началась церемония прощания с Доренко
Фото: скриншот - youtube.com

На Троекуровском кладбище в Москве началась церемония прощания с российским журналистом, главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко.

Изначально похороны должны были состояться сразу после гибели журналиста, но по настоянию дочерей погибшего от первого брака была проведена экспертиза на отравление. Подозрения родственников не подтвердились.

В настоящее время на траурное мероприятие собрались коллеги, родные и друзья Доренко, в том числе телеведущий Дмитрий Киселев.

Тело журналиста будет кремировано. Часть праха захоронят в Москве, часть — в Крыму, передает «МК».

Напомним, 9 мая в Москве погиб главред радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко в возрасте 59 лет. Официальной причиной смерти является разрыв аорты.

Общество
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