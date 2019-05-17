Около 70 тысяч мигрантов выписали из «резиновых квартир» в 2018 году

Более 68 тысяч человек сняли в России с фиктивной постановки на миграционный учет по итогам 2018 года. Об этом заявил представитель миграционного главка МВД Юрий Конобеевский.

По его словам, чаще всего в схемах принимают участие представители гостиничного бизнеса, которые строят свое дело на фиктивной постановке мигрантов на учет. Он пояснил, что небольшая гостиница или хостел могут поставить на учет десятки тысяч людей.

Подобные случаи зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, передает «РИА Новости».

Отмечается, что показатель фиктивной постановки на миграционный учет увеличился в три раза по сравнению с 2017 годом.

Напомним, Минэкономразвития РФ планирует упростить найм квалифицированных мигрантов.