Минэкономразвития РФ планирует упростить найм квалифицированных мигрантов

Министерство экономического развития РФ намерено упростить привлечение в Россию иностранных работников с высокой квалификацией.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время для высококвалифицированных иностранцев, которые хотят работать в особых экономических зонах, зарплата должна составлять не менее 58 тысяч рублей. Для занятых в научной сфере — не менее 83 тысяч рублей, для остальных — 167 тысяч, передает «Коммерсант».

Минэкономразвития планирует уменьшить порог зарплат, по которому определяется высокая квалификация, чтобы увеличить число получателей такого статуса, а также разрешить выдавать гражданство иностранцам, обучавшимся в России, в упрощенном порядке без отказа от имеющегося.

Кроме того, подчеркивается необходимость разрешить подтверждать статус по опыту работы или специализации дистанционно.

Напомним, ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат в России почти на 15% до 2024 года.