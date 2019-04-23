С 2013 года реальные доходы снизились на 8,3%

По итогам 2018 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом.

Расчет произведен по обновленной методологии Росстата. По прежней методике расчета снижение доходов составило 10,9%, пишет «РИА Новости».

В 2014 году снижение доходов населения оказалось сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, — по новой методике они снизились на 1,2% против спада на 0,7% по старой. В 2015 году по новой методике реальные доходы снизились на 2,4% (против снижения на 3,2% по прежним расчетам), в 2016 году — на 4,5% (-6%), в 2017-м — на 0,5% (-1,2%).

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы россиян в I квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, передает Росстат. По данным ведомства, в номинальном выражении денежные доходы населения в этот период составили 29,92 тысячи рублей.