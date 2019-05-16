Кадыров о санкциях США: "Официально довожу до сведения авторов этих писулек, что вы все находитесь в наших списках"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что те, кто внес в санкционный список США бойцов отряда "Терек" будут включены в аналогичные "черные списки" республики.



"Если в США на высшем уровне обсуждают вопросы "Терека" и командира Абузайда Висмурадова (тоже попал под санкции — прим. ред.), это убедительное свидетельство того, что США боятся нас — маленькой Чечни, находящейся так далеко от большой Америки. Официально довожу до сведения авторов этих писулек (санкционных списков), что вы все находитесь в наших списках", — написал Кадыров в Telegram.

Он также призвал тех, кто "искусственно делает нас врагами", приехать в Чечню.

"Если в ваших жилах есть хотя бы малейшие признаки мужчины, приезжайте, мы вам так нарисуем "список Магнитского", чтобы запомнили на всю жизнь и еще внукам рассказывали",- заключил Кадыров.

Ранее сегодня США ввели санкции против пятерых граждан России и отряда быстрого реагирования "Терек" в рамках акта Магнитского.