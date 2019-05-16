Бизнесмен Гапонцев попал в список глав компаний с самым высоким вознаграждением

Бизнесмен, гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев попал в список25 руководителей частных компаний с самым высоким вознаграждением в 2018 году по версии газеты The Wall Street Journal .

Как передает ТАСС, в прошлом году Гапонцев получил зарплату и премиальные в размере $1,7 млн. Размер вознаграждения гендиректора связан со степенью успешности работы компании, которая в 2018 году достигла поставленной цели по объему продаж, но снизила выручку.

Рейтинг возглавил гендиректор Discovery Channel Дэвид Заслав, который получил в прошлом году $129,4 млн в качестве вознаграждения. Далее идут газовой компании Linde Стивен Энгел ($66,1 млн) и гендиректор Disney Боб Айгер ($65,6 млн).

Ранее сообщалось, что в 2018 году текучесть руководителей крупнейших компаний мира достигла рекордного уровня — 17,5%. Это на 3% больше , чем годом ранее, а также выше уровня, который характерен для всего последнего десятилетия.