Исследование: 2018 год стал рекордным по текучести среди руководителей компаний

В 2018 году текучесть руководителей крупнейших компаний мира достигла рекордного уровня — 17,5%. Это на 3% больше , чем годом ранее, а также выше уровня, который характерен для всего последнего десятилетия, говорится в исследовании Strategy& (подразделение стратегического консультирования в рамках сети PwC).

В России показатель текучести среди руководителей достигает 21,6%, пишет РБК.

В целом чаще всего всего меняется руководство в коммуникационных компаниях (24,5%), а также в компаниях сырьевого (22,3%) и топливно-энергетического (19,7%) секторов. Самый низкий показатель текучести кадров в 2018 году был в сфере здравоохранения (11,6%).



Наиболее высокая вероятность долго проработать на одном руководящем посту есть в Северной Америке (30%). В России этот показатель составляет 10%.