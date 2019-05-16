СМИ: семья Усамы бен Ладена вложила $3,8 млн в английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед»

Семья экс-главы террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена вложила 3 млн фунтов стерлингов (около $3,8 млн) в английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, информация о финансировании была раскрыта в ходе заседания Высокого суда Лондона, который рассматривает дело о праве собственности на команду. Финансовая операция по перечислению вышеуказанной суммы называлась «Проект Дельта».



Ранее Государственный департамент США объявил награду до 1 млн долларов за любую информацию о местоположении Хамзы бен Ладена, сына Усамы бен Ладена.

По предварительным данным, террорист может находиться в Афганистане или Пакистане. Считается, что он является новым главой террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ).