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СМИ: семья Усамы бен Ладена вложила $3,8 млн в английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед»

22:11, 16.05.2019
СМИ: семья Усамы бен Ладена вложила $3,8 млн в английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед»
Фото: flickr.com

Семья экс-главы террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена вложила 3 млн фунтов стерлингов (около $3,8 млн) в английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, информация о финансировании была раскрыта в ходе заседания Высокого суда Лондона, который рассматривает дело о праве собственности на команду. Финансовая операция по перечислению вышеуказанной суммы называлась «Проект Дельта».

Ранее Государственный департамент США объявил награду до 1 млн долларов за любую информацию о местоположении Хамзы бен Ладена, сына Усамы бен Ладена.

По предварительным данным, террорист может находиться в Афганистане или Пакистане. Считается, что он является новым главой террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

СпортФутбол
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