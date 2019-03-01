США объявили награду до 1 млн долларов за информацию о сыне Осамы бен Ладена

Государственный департамент США объявил награду до 1 млн долларов за любую информацию о местоположении Хамзы бен Ладена, сына основателя террористической организации «Аль-Каида» (запрещена на территории России) Осамы бен Ладена.

Американские власти намерены узнать, в какой стране скрывается Хамза бен Ладен. По предварительным данным, террорист может находиться в Афганистане или Пакистане. Считается, что он является новым главой «Аль-Каиды».

Напомним, ранее российская разведка предупредила об угрозе слияния ИГИЛ (запрещено в РФ) с «Аль-Каидой».