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Россия нарастила группировку спутников военного и двойного назначения

21:30, 16.05.2019
Россия нарастила группировку спутников военного и двойного назначения
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин в ходе военного совещания в Сочи сообщил, что страна в 1,5 раза нарастила группировку спутников военного и двойного назначения за последние 6 лет

Состав группировки был обновлен практически на 80 процентов, пишет «РИА Новости».

Путин добавил, что сохранение стратегической стабильности и военного паритета напрямую зависит от способности эффективно решать задачи в космосе.

Ранее сообщалось, что в 2018 году средства контроля космического пространства Военно-космическими силами РФ зафиксировали 700 новых объектов на околоземной орбите.

ПромышленностьОПК
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