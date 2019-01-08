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В 2018 году российские военные обнаружили 700 новых объектов в космосе

05:33, 08.01.2019
В 2018 году российские военные обнаружили 700 новых объектов в космосе
Фото: pixabay.com

В 2018 году средства контроля космического пространства Военно-космических сил РФ зафиксировали 700 новых объектов на околоземной орбите.

«В течение минувшего года специалисты главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 700 космических объектов», — приводит сообщение Минобороны РФ «РИА Новости».

Также они осуществили контроль за выводом на орбиты более 400 космических аппаратов и проконтролировали сход с орбит 300 космических объектов.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» в 2019 году планирует запустить 45 ракет, изготовленных на предприятиях госкорпорации.

В число запусков входят как запуски ракет космического назначения, так и испытательные пуски баллистических ракет.

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