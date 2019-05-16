На Башкирию надвигаются заморозки, похолодает до -5°С

С 18 по 20 мая в Башкирии ночью и утром ожидаются заморозки, прогнозируется похолодание до -5°С, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.

19 мая в северных и восточных районах пройдут небольшие осадки в виде снега и дождя.

Напомним, ранее в Гидрометцентре рассказали об аномальных холодах в середине мая в России. В ближайшее время на территории России жара сменится холодной погодой. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.



По ее словам, резкое понижение температуры будет наблюдаться на Урале. Так, в Свердловской области ожидаются заморозки до -5°С, а в Курганской области до -3°С. На юге Поволжья будет дуть сильный ветер. В Самарской области порывы ветра могут достигнуть 22 м/с.

