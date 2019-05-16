Башкирия до 2025 года получит на развитие фермерства и сельхозкооперации свыше 2 млрд рублей

На финансирование республиканского проекта по развитию в Башкирии фермерства и сельской кооперации в 2019—2024 годах будет выделено 2,12 млрд рублей. Об этом сообщил и.о. заместителя премьер-министра правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

По его словам, 2,076 млрд рублей из этой суммы поступят из федерального бюджета, еще 42,4 млн рублей будут направлены из бюджета республики.



Планируется, что в 2019 году объем поддержки составит 318,2 млн рублей, передает «Интерфакс».



По итогам 2018 года объем производства фермерской продукции в Башкирии составил 17,4 млрд рублей. Республика заняла 11-е место в соответствующем рейтинге РФ и 3-е место в Приволжском федеральном округе.

Напомним, что до 19 мая в большинстве районов Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью озимой пшеницы.

