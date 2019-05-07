В Башкирии ввели режим ЧС в 42 районах из-за гибели озимых

Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью озимой пшеницы в 42 районах из 54.

В распоряжении, подписанном врио главы республики Радием Хабировым, сказано, что режим ЧС введен на период с 29 апреля по 19 мая 2019 года.

Администрациям пострадавших муниципалитетов рекомендовано принять меры по смягчению последствий вымерзания и массового поражения растений болезнями.

Кроме того, им следует до 30 мая 2019 года представить в Министерство сельского хозяйства республики документы, обосновывающие ущерб от гибели сельскохозяйственных культур (озимых) и затраты на их выращивание до момента гибели.



Ранее сообщалось, что власти Башкирии могут ввести чрезвычайное положение из-за гибели озимой пшеницы. Причинами гибели озимых являются болезни зерновой культуры и неблагоприятные условия перезимовки.

