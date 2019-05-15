Новости происшествий

16:07 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали 16 участников массовых протестов против строительства храма

22:10, 15.05.2019 2
В Екатеринбурге арестовали 16 участников массовых протестов против строительства храма
Фото: скриншот Youtube.com

Свердловский областной суд арестовал 16 участников протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

Дела были рассмотрены по административной статье «Мелкое хулиганство». В результате всем активистам назначено от трех до 10 суток административного ареста, пишет «РИА Новости».

Протесты в Екатеринбурге идут третий день подряд, с понедельника. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что «люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер». Он призвал конфликтующие стороны к диалогу, но после переговоров с противниками и сторонниками возведения храма власти заявили, что строительство продолжится.

Происшествия
Распечатать материал
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Так им и надо. Пусть посидят подумают
    Ответить
    Анонимно 11:23
    Никому не помешает подумать, в том числе и вам.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров