В Екатеринбурге арестовали 16 участников массовых протестов против строительства храма

Свердловский областной суд арестовал 16 участников протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

Дела были рассмотрены по административной статье «Мелкое хулиганство». В результате всем активистам назначено от трех до 10 суток административного ареста, пишет «РИА Новости».

Протесты в Екатеринбурге идут третий день подряд, с понедельника. Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что «люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер». Он призвал конфликтующие стороны к диалогу, но после переговоров с противниками и сторонниками возведения храма власти заявили, что строительство продолжится.