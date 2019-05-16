В России предложили изымать землю у недобросовестных пользователей

В России могут начать изымать землю у недобросовестных пользователей, если она не использовалась более двух лет. Соответствующее предложение внес Госсовет Удмуртии в Госдуму РФ.

Согласно документу, главной целью инициативы является вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Если территория не используется более двух лет, то ее предлагается изымать, не дожидаясь трехлетнего срока.

Инициатива коснется в первую очередь сельхозпредприятий и фермеров, передает «РГ».

На данный момент для запуска процедуры изъятия земли требуется выявление факта его неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением закона в течение трех и более лет подряд.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2022 года.