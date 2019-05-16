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В России предложили изымать землю у недобросовестных пользователей

08:59, 16.05.2019 2
В России предложили изымать землю у недобросовестных пользователей
Фото: realnoevremya.ru

В России могут начать изымать землю у недобросовестных пользователей, если она не использовалась более двух лет. Соответствующее предложение внес Госсовет Удмуртии в Госдуму РФ.

Согласно документу, главной целью инициативы является вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. Если территория не используется более двух лет, то ее предлагается изымать, не дожидаясь трехлетнего срока.

Инициатива коснется в первую очередь сельхозпредприятий и фермеров, передает «РГ».

На данный момент для запуска процедуры изъятия земли требуется выявление факта его неиспользования по целевому назначению или использования с нарушением закона в течение трех и более лет подряд.

Напомним, ранее в Госдуму внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2022 года.

Общество Удмуртия
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:02
    в садовых участках тоже такое творится, участки стоят годами, и не продают, и не сажают, все зарастает...
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    Анонимно 11:49
    Так ещё объяснил бы мил- человек, во что теперь обходится садовый участок! Только дорожные расходы превышают выгоду в десятки раз! А тут сходил- купил китайско- беларусских овощей- можно не нагибаться. Сделано всё, чтобы отучить садоводоогородников- россиян от земли!
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