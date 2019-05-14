В Госдуму РФ внесли законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2022 года

В России могут продлить «дачную амнистию» еще на три года – до 1 марта 2022 года. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его мнению, «дачная амнистия» успешно работала на протяжении 13 лет. За весь период ее действия было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13,5 млн прав на объекты недвижимости, сообщила пресс-служба депутата.

Продление амнистии позволит обеспечить права для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), земельные участки которым были предоставлены до вступления в силу современного земельного законодательства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.