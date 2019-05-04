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«Автостат»: 59% новых автомобилей в России куплены с «автоматом»

23:35, 04.05.2019
«Автостат»: 59% новых автомобилей в России куплены с «автоматом»
Фото: pixabay.com

В России 59% новых автомобилей были куплены с автоматической коробкой передач. Данные за январь — март 2019 года приводит «Автостат».

Всего за указанный период времени было продано 215,6 тысячи автомобилей. Из них 45,6% пришлось на «автоматы», 7,7% — на вариаторы, а 3% — на «роботы».

Отмечается, что спрос на машины с «автоматом» вырос на 4%.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг самых доступных автомобилей с «автоматом».

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