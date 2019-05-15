Центробанк предложил лишить часть публичных компаний статуса

В Банке России считают, что компании являются публичными только после размещения акций на бирже.

Директор департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына напомнила, что сейчас публичность акционерного общества, согласно Гражданскому кодексу, определяется тем, что акции компании обращаются на бирже либо же они были когда-то размещены среди неопределенного круга лиц по открытой подписке. В связи с этим ЦБ хочет обсудить, «стоит ли сделать шаг дальше и пойти по пути цивилизованных правовых систем, когда публичная компания — это компания, акции которой торгуются на бирже», пишет «Интерфакс».

На данный момент из существующих в России 1 600 ПАО акции только 220 компаний торгуются на биржах, остальные же являются «квазипубличными».

Ранее сообщалось, что ПАО «АвтоВАЗ» обратится на Московскую биржу с заявлением о делистинге акций компании для ухода от статуса публичной компании.