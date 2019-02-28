АвтоВАЗ уйдет от статуса публичной компании

ПАО «АвтоВАЗ» обратится на «Московскую биржу» с заявлением о делистинге акций компании для ухода от статуса публичной компании. Об этом говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В устав компании должны быть внесены изменения, «исключающие указание на то, что общество является публичным». Также АвтоВАЗ должен обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию о ценных бумагах».

Напомним, компания Alliance Rostec Auto из Нидерландов стала единственным акционером АвтоВАЗа. По состоянию на 31 декабря компания, которая является совместным предприятием Renault и «Ростеха», владеет 100% акций АвтоВАЗа. На конец сентября показатель составлял 96,64% акций.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что АвтоВАЗ планирует провести делистинг акций после выкупа доли миноритариев компании.