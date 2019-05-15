Минобрнауки предложило отчислять из МГУ фигурантов уголовных дел на фоне ареста аспиранта из Нижнекамска

Министерство науки и высшего образования России предложило исключать из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова учащихся за привлечение к уголовной ответственности.

Согласно законопроекту, который опубликован на портале нормативных правовых актов, поправки предлагается внести в устав вуза.

Ранее Головинский суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ из Нижнекамска Азату Мифтахову до 7 июня. Он и пять студентов МГУ были задержаны в начале февраля. Сначала Мифтахова подозревали в изготовлении взрывного устройства. Позднее аспиранта задержали по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве.

Напомним, в начале мая Мифтахов заявил, что ему угрожали двое мужчин, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.