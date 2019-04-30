Суд продлил арест аспиранта МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова до 7 июня

Головинский суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ из Нижнекамска Азату Мифтахову до 7 июня. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.



Ранее, 26 марта, правозащитный центр «Мемориал» назвал Мифтахова политическим заключенным.

Напомним, что Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны в начале февраля. Сначала Мифтахова подозревали в изготовлении взрывного устройства. Позднее аспиранта задержали по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве.

