Аспирант МГУ из Нижнекамска сообщил, что ему пригрозили возбуждением второго уголовного дела

Арестованный аспирант МГУ из Нижнекамска Азат Мифтахов заявил, что ему угрожали двое мужчин, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщил правозащитник Евгений Еникеев, внимание на сообщение обратил «Дождь».



26 апреля Мифтахова привели в кабинет для следственных действий, там его ждали двое мужчин. Они хотели поговорить о его деле «неформально». После отказа разговаривать без протоколов и адвоката они начали угрожать ему «запуском репрессивного аппарата», а именно устроить проблемы с содержанием в СИЗО и возбуждением второго уголовного дела.



Ранее Головинский суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ из Нижнекамска Азату Мифтахову до 7 июня.

Напомним, что Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны в начале февраля. Сначала Мифтахова подозревали в изготовлении взрывного устройства. Позднее аспиранта задержали по делу о поджоге офиса «Единой России» в Москве.