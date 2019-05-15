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КАМАЗ собирается в этом году начать использовать беспилотный грузовик

20:27, 15.05.2019
КАМАЗ собирается в этом году начать использовать беспилотный грузовик
Фото: Фото: realnoevremya.ru

Генеральный директор КАМАЗА Сергей Когогин сообщил, что компания планирует начать использовать первый беспилотный грузовой автомобиль на внутризаводских перевозках в 2019 году. Об этом он сообщил в рамках медиафорума ОНФ «Правда и справедливость».

По его словам, беспилотные грузовики в ближайшие годы могут быть задействованы на ведомственных дорогах и закрытых территориях.

«А с точки зрения выхода на дороги общего пользования предстоит очень большая кропотливая работа по формированию нормативной базы. Это задача не только нашей страны, но, я думаю, эта задача в целом во всем мире стоит», — цитирует Когогина ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что на эксперимент по допуску беспилотных автомобилей на дороги общего пользования не хватает 240 млн рублей. Шесть компаний готовы начать испытания беспилотных автомобилей в 2019 году. Среди них ПАО «КАМАЗ» и Университет Иннополис. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.

До этого стало известно, что в этом году беспилотные грузовые автомобили КАМАЗа начнут движение по дорогам общего пользования в Набережных Челнах.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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