СМИ: на эксперимент с беспилотными автомобилями, в котором участвует КАМАЗ, не хватает 240 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

На эксперимент по допуску беспилотных автомобилей на дороги общего пользования не хватает 240 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсант», о нехватке 40 млн рублей на проверку работы автомобилей заявили в Научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте «НАМИ». Отмечается, что проверка каждого автомобиля обходится в 214 тыс. рублей. При этом расходы могут увеличиться, если, помимо уже участвующих компаний, к эксперименту присоединятся другие.

Еще 200 млн не хватает для проезда беспилотных грузовиков по трассе М-11, так как дорогу необходимо оборудовать специальными датчиками.

Ранее сообщалось, что шесть компаний готовы начать испытания беспилотных автомобилей в 2019 году. Среди них ПАО «КАМАЗ» и Университет Иннополис. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года.