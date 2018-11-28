На дорогах Набережных Челнов в 2019 году появятся беспилотники КАМАЗа

В 2019 году в Набережных Челнах по дорогам общего пользования начнут движение беспилотные грузовые автомобили ПАО «КАМАЗ».

Во время движения в кабинах автомобилей будут находиться водители-испытатели, которые при возникновении экстренной и внештатной ситуации примут управление на себя, уточнили в пресс-службе предприятия.



Представители КАМАЗа также уточнили, что беспилотники также будут передвигаться в промышленной зоне города, передает ИА «Татар-информ».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана.

Испытания начнутся 1 декабря 2018 года и продлятся до 1 марта 2022 года. На беспилотники установят специальный знак «А», означающий «Автономное вождение».