В Казани второй дом в ЖК «Молодежный» планируют достроить к концу 2019 года

В Казани второй дом в ЖК «Молодежный» планируют достроить к концу текущего года. Об этом рассказал на встрече с дольщиками руководитель компании «Ак Таш», которая является застройщиком дома, Газинур Ахметов.



Первый замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов сообщил, что пока непонятно, как будет происходить оплата работ. Он уточнил, что, по информации Минстроя РТ, этот вопрос будет решен до конца мая.

Строительство первого дома в ЖК «Молодежный» застройщик обещает завершить в июне этого года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Ранее Азат Нигматзянов обещал сдать дом №1 в ЖК «Молодежный» к концу мая или в июне.

