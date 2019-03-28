Власти Казани назвали сроки сдачи дома №1 в ЖК «Молодежный»

Фото: Максим Платонов

Первый замруководителя исполкома Казани Азат Нигматзянов пообещал сдать дом №1 в ЖК «Молодежный» к концу мая или в июне, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Изначально дом строила компания «ФОН», но из-за проблем прекратила строительство. На данный момент застройщиком дома №1 является «Ак Таш», у него уже готовы 12 этажей.

Как рассказала дольщица Елена Семенова, в строительстве видны большие сдвиги. Однако, несмотря на обещание властей достроить дом к маю — июню, она с семьей настраивается на сдачу дома в июле — августе.

В то же время дольщиков дома №5 в ЖК «Молодежный» волнует, когда начнется его строительство — на его месте пока есть только сваи.

Ранее сообщалось, что в Казани строительство пятого дома ЖК «Молодежный» и третьего дома ЖК «МЧС» может возобновиться за счет федеральных средств.

