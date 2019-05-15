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В Конгрессе США подготовили новый проект санкций против России

17:42, 15.05.2019 1
В Конгрессе США подготовили новый проект санкций против России
Фото: mil.ru

Комитет по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США опубликовал черновик законопроекта о новых антироссийских санкциях.

Документ предполагает две группы санкций. Первые будут обязательно введены в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США в 2016 и 2018 году. Вторые будут введены, если Россия вмешается в будущие выборы в США.

В качестве дополнительной меры предлагается рассекретить доклад Минфина США о чиновниках и бизнесменах, близких к президенту России Владимиру Путину.

Также конгрессмены предлагают разрешить вывод компаний из-под санкций лишь в случае, если попавший в черный список владелец компании и его родственники снизят долю в ней до менее 25%.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил ввести новые санкции в отношении России. Одной из ограничительных мер, по его мнению, должен стать запрет на въезд россиян в Штаты.

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    • Анонимно 15 мая
      обратно в Россию тоже не пускать.
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