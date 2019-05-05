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Экс-главком НАТО предложил запретить россиянам въезжать в США

09:02, 05.05.2019
Экс-главком НАТО предложил запретить россиянам въезжать в США
Фото: mil.ru

Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил ввести новые санкции в отношении России, в том числе и полный запрет на въезд россиян в Штаты.

По его мнению, которое он изложил в материале для журнала Time, также не стоит ограничиваться санкциями только в отношении бизнеса. Ставридис предложил распространить санкции на спортивные команды из России, музыкальные коллективы и дипломатические делегации, а также ввести конкретные санкции против «ключевых лидеров в России, вплоть до Путина и включая его».

Ранее Государственный департамент США выпустил обновленные рекомендации для американских путешественников об опасности похищения в России.

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