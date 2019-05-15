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Банк «Открытие» заявил о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве «Камгэсэнергостроя»

14:12, 15.05.2019 1
Банк «Открытие» заявил о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве «Камгэсэнергостроя»
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

ПАО Банк «ФК Открытие» уведомило о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО «Камгэсэнергострой» банкротом. Информация размещена на портале «Федресурс».

Кроме того, банк «Открытие» намерен обратиться в суд, чтобы признать ООО «КамгэсЗЯБ» и АО «Холдинговая компания «Ак Барс» банкротами.

Напомним, ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова подал в Арбитражный суд Татарстана иск к «Камгэсэнергострою». Сумма требований составила 86,8 млн рублей. Суть иска пока не раскрывается. Ранее Казанский авиационный завод уже подавал иск к «Камгэсэнергострою». Тогда он требовал с компании более 11 млн рублей.

ЭкономикаОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Да что то они проснулись поздно там уже все дочки банкроты так что пусто!
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