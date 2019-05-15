Банк «Открытие» заявил о намерении обратиться в суд с иском о банкротстве «Камгэсэнергостроя»

ПАО Банк «ФК Открытие» уведомило о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО «Камгэсэнергострой» банкротом. Информация размещена на портале «Федресурс».

Кроме того, банк «Открытие» намерен обратиться в суд, чтобы признать ООО «КамгэсЗЯБ» и АО «Холдинговая компания «Ак Барс» банкротами.

Напомним, ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова подал в Арбитражный суд Татарстана иск к «Камгэсэнергострою». Сумма требований составила 86,8 млн рублей. Суть иска пока не раскрывается. Ранее Казанский авиационный завод уже подавал иск к «Камгэсэнергострою». Тогда он требовал с компании более 11 млн рублей.